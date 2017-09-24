 إيران تتراجع: حدودنا البرية مع كردستان لا تزال مفتوحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 6 محرّم 1439 هجريا, الموافق 26 سبتمبر 2017 ميلاديا

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إيران تتراجع: حدودنا البرية مع كردستان لا تزال مفتوحة

إيران تتراجع: حدودنا البرية مع كردستان لا تزال مفتوحة

أعلنت إيران الاثنين أن الحدود البرية مع كردستان العراق لا تزال مفتوحة لتتراجع بذلك عن تصريح سابق للمتحدث باسم وزارة الخارجية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإيرانية أن “الحدود البرية بين إيران ومنطقة كردستان العراق مفتوحة، هذه الحدود لم تغلق. في الوقت الراهن، إن المجال الجوي فقط مغلق بين إيران وهذه المنطقة”.

وكان الناطق باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، قد قال خلال تصريح صحافي سابق، إنه “بطلب من الحكومة العراقية، أغلقنا حدودنا البرية والجوية” مع كردستان العراق، واصفاً الاستفتاء الذي ينظمه الإقليم رغم معارضة بغداد ودول مجاورة، بأنه “غير قانوني وغير مشروع”.

وكانت إيران قد أعلنت من الأحد وقف كل الرحلات الجوية نحو مطاري أربيل والسليمانية وكذلك كل الرحلات التي تنطلق من كردستان العراق وتعبر أجواء إيران.

وقال قاسمي إن “إيران متمسكة بوحدة أراضي العراق وسيادته الوطنية وتطوره الديمقراطي وكل عمل يخالف هذه المبادئ يمكن أن يلحق الضرر بالجميع، وخصوصاً الأكراد”.

وأكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الأحد، دعمه لبغداد في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي.

وذكر روحاني أن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم بشكل كامل الحكومة المركزية العراقية”، مؤكداً رفض طهران لأي عمل يتعارض مع وحدة أراضي وسيادة العراق، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

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