 أردوغان يصف كردستان بـ”الإرهابية”.. ووزير خارجيته يهددها بالتدخل العسكري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 6 محرّم 1439 هجريا, الموافق 26 سبتمبر 2017 ميلاديا

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أردوغان يصف كردستان بـ”الإرهابية”.. ووزير خارجيته يهددها بالتدخل العسكري

أردوغان يصف كردستان بـ”الإرهابية”.. ووزير خارجيته يهددها بالتدخل العسكري
المناطق - وكالات

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب #أردوغان، اليوم الاثنين، أن “انفصال كردستان العراق أمر لن نسمح به”.

وقال أردوغان في مؤتمر صحافي في اسطنبول إن “استفتاء كردستان غير شرعي ونعتبره لاغياً”، وذكر أننا “سنتخذ تدابير أخرى وسنغلق المعابر بشكل كامل مع كردستان”. أضاف: “سنغلق تصدير النفط أمام إقليم كردستان. وسنمنع تصدير النفط من الإقليم”.

كما أكد أن تركيا ستتدخل إزاء أي تهديد يأتيها من العراق أو سوريا، مشدداً “لن نقبل بقيام دول إرهابية في سوريا وسندخل فجأة ذات ليلة لمنعها”.

وقال أردوغان إن بلاده اتخذت الإجراءات اللازمة عند الحدود مع العراق. وأضاف في خطابه أن المرور حالياً مسموح به فقط من تركيا إلى العراق.

وقال أردوغان إن تركيا يمكنها أن تقطع خط أنابيب النفط الذي ينقل الخام من شمال العراق للعالم، بما يمثل ضغطاً إضافياً على المنطقة شبه المستقلة بسبب الاستفتاء.

وقال “بعد هذا.. دعونا نرى عبر أي قنوات يمكن للحكومة الإقليمية في شمال العراق أن ترسل نفطها وأين ستبيعه”. وقال “لدينا (خط الأنابيب) وفور إغلاقه فقد انتهى الأمر”.

من جانبه، حذر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الاثنين، من أن أنقرة ستتدخل عسكرياً إذا تم استهداف التركمان في العراق، في أحدث تحذير جراء الاستفتاء على الاستقلال الذي يجريه شمال العراق.

وجاءت تصريحات أوغلو في مقابلة مع قناة “خبر”، حيث تعتبر أنقرة نفسها حامياً للأقلية التركمانية في العراق.

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