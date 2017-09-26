لأول مرة منذ 26 شهرا .. النفط فوق 58 دولارا للبرميل

سجلت أسعار النفط أعلى مستوى في أكثر من عامين أثناء التعاملات أمس، بعد أن قال منتجون رئيسون إن السوق العالمية في طريقها للعودة إلى التوازن، لعدة عوامل أبرزها التهديد التركي بوقف تدفقات النفط من منطقة كردستان العراق المتجهة إلى موانيها.

وقفزت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.5 دولار أو ما يعادل 2.5 في المائة إلى 58.37 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ يوليو تموز 2015.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.02 دولار أو 2 في المائة إلى 51.68 دولار قرب أعلى مستوياتها منذ أيار (مايو).