 سماء اليمن “تشتعل” رفضا للحوثيين في ذكرى 26 سبتمبر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 6 محرّم 1439 هجريا, الموافق 26 سبتمبر 2017 ميلاديا

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سماء اليمن “تشتعل” رفضا للحوثيين في ذكرى 26 سبتمبر

سماء اليمن “تشتعل” رفضا للحوثيين في ذكرى 26 سبتمبر
المناطق - وكالات

احتفى اليمنيون، كما لم يحتفلوا من قبل، مساء الاثنين، بالذكرى الـ 55 لثورة 26 سبتمبر، في عرس وطني مثير أضاء سماء المدن والمناطق اليمنية سواء المحررة أو الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، بشعلة الثورة والألعاب النارية، في استفتاء واجماع شعبي على رفض مشروع مليشيات الحوثي.

وأشعل مواطنون في العاصمة صنعاء، شعلة الثورة على أسطح منازلهم وأطلقوا الألعاب النارية في السماء، ورفعوا علم الجمهورية، متحدين الحوثيين، الذين يحاولون استبدال ثورة شعب، باجتياحهم لصنعاء في 21 سبتمبر، ولم يكترثوا باعتراضهم (الحوثيين) على الاحتفاء بها، وفق تعبير محمد عزان.

وإيقاد الشعلة عشية ثورة سبتمبر، “من المراسيم الرئيسية للاحتفال وترمز إلى الانتقال من الظلام إلى النور، فالشعلة رمز للحياة والنور والحرية”، كما يقول الدكتور عادل الشجاع.

واللافت هو أن إيقادها هذا العام، كان شعبيا بامتياز على أسطح المنازل وسفوح الجبال والشوارع في مدن وأرياف اليمن بجميع المحافظات الشمالية والغربية، التي لا زالت تحت سيطرة المليشيات الانقلابية، بحسب الصور المتداولة.

وتداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو عديدة للاحتفالات الشعبية في ذكرى ثورة سبتمبر من مناطق متفرقة في البلاد، حيث ازدانت السماء بالألعاب النارية وتزينت أسطح المنازل وسفوح الجبال بشعلة الثورة.

واعتبر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في خطابه بالمناسبة، أن التفاعل غير المسبوق بين كل فئات الشعب، هذا العام، للاحتفال بذكرى الثورة، “رسالة صريحة واضحة للإماميين الجدد ولأذنابهم”، في إشارة لمليشيات الحوثي والمخلوع صالح، وفقا لـ”العربية”.

وقال “ها هو شعبنا اليمني الباسل يحتفل بطريقته بثورته المعجزة ويشهر سيف أيلول الظافر في وجوه اعداء النظام الجمهوري والخائنين له”.

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