محمد بن زايد: التنسيق الإماراتي – المصري أثبت صلابته في مواجهة تحديات المنطقة

نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن “التنسيق الإماراتي – المصري أثبت على مدى السنوات الماضية صلابته في مواجهة التحديات المختلفة بالمنطقة، وفي مقدمتها تحدي الإرهاب”.

ووصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، إلى الإمارات، في زيارة للدولة تستغرق يومين، يبحث خلالها السيسي العلاقات الثنائية بين البلدين، وقضايا المنطقة العربية والإقليمية.

وكان في مقدمة مستقبلي السيسي والوفد المرافق لدى وصولهم مطار الرئاسة الشيخ محمد بن زايد.

ويرافق السيسي في زيارته إلى الإمارات وزير الخارجية سامح شكري، ووزير البترول طارق الملا، ووزير التجارة والصناعة طارق قبيل، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية مصطفى شريف.