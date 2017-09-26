 العاهل الأردني: العالم قصر بحقنا واللجوء يستنزف ربع الموازنة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 6 محرّم 1439 هجريا, الموافق 26 سبتمبر 2017 ميلاديا

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العاهل الأردني: العالم قصر بحقنا واللجوء يستنزف ربع الموازنة

العاهل الأردني: العالم قصر بحقنا واللجوء يستنزف ربع الموازنة
المناطق - وكالات

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إن جذور الأزمة المالية في الأردن تعود إلى الأزمات التي عصفت بالمنطقة خلال السنوات الماضية والتي أدت إلى زيادة عدد السكان بنسبة 20 بالمائة، وعدم تقديم الدعم اللازم من قبل المجتمع الدولي.

وأضاف خلال زيارة ميدانية لإحدى معسكرات الجيش الأردني أن “العالم مقصر معنا، فاللاجئون يستنزفون ربع موازنة الدولة سنويا، ولا يوجد دولة في العالم تنفق ربع موازنتها كما يفعل الأردن”.

وشدد العاهل الأردني على أن المملكة قادرة على حماية حدودها مع سوريا، لافتا إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الأردن والولايات المتحدة وروسيا.

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