 تغريدات “طريفة جدا” من ناد تعرض لخسارة قاسية.. لن تتوقعها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 6 محرّم 1439 هجريا, الموافق 26 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تغريدات “طريفة جدا” من ناد تعرض لخسارة قاسية.. لن تتوقعها بحضور المحافظ املج تتزين في اليوم الوطني السعودي 87 جامعة جازان تحتفل باليوم الوطني السابع والثمانين بملحمة قصة علم 2965 حالة استفادت من خدمات مركز الأورام بجازان العاهل الأردني: العالم قصر بحقنا واللجوء يستنزف ربع الموازنة محمد بن زايد: التنسيق الإماراتي – المصري أثبت صلابته في مواجهة تحديات المنطقة تحذيرات من فيروس جديد يطلب صورا “عارية” من ضحاياه سماء اليمن “تشتعل” رفضا للحوثيين في ذكرى 26 سبتمبر لأول مرة منذ 26 شهرا .. النفط فوق 58 دولارا للبرميل أردوغان يصف كردستان بـ”الإرهابية”.. ووزير خارجيته يهددها بالتدخل العسكري دراسة: قلة النوم تعرضك للإصابة بأمراض قاتلة.. سرطان وسكر وأمراض القلب

تغريدات “طريفة جدا” من ناد تعرض لخسارة قاسية.. لن تتوقعها

تغريدات “طريفة جدا” من ناد تعرض لخسارة قاسية.. لن تتوقعها
المناطق - وكالات

قام الحساب الرسمي لنادي بوروسيا مونشنغلادباخ بنشر سلسلة من التغريدات الطريفة هذا الأسبوع، والتي تلت الخسارة القاسية التي مني فيها الفريق بنتيجة 1-6 أمام بوروسيا دورتموند السبت.

وقال موقع “سبورت 360” الرياضي،عندما سجل دورتموند هدفه السادس، نشر حساب مونشنغلادباخ تغريدة طريفة كتب فيها: “ماذا فعلنا لكم يا دورتموند؟ باستثناء أننا هزمناكم 12-0 في إحدى المرات؟”، وهي إشارة إلى المباراة التي فازوا فيها على دورتموند بتلك النتيجة الكبيرة في عام 1978.

وبعد نهاية المباراة نشر الحساب الكوميدي صورة للنتيجة، مع ذكر اسم اللاعب الذي سجل هدفهم الوحيد، لارس شتيندل، لكنه لم يذكر أسماء مسجلي أهداف دورتموند، حيث كتب بدلا من الأسماء: “لا نستطيع ذكر أسمائهم لكثرتهم”.

ونشر حساب ريال مدريد بتويتر صورة للاعبي الفريق داخل طائرة النادي المتجهة إلى ألمانيا، وذلك لمواجهة بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، فكتب حساب مونشنغلادباخ تعليقاً طريفاً: “إذا وجدتم دفاعنا فمن فضلكم أرسلوه إلى مونشنغلادباخ”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>