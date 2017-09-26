تغريدات “طريفة جدا” من ناد تعرض لخسارة قاسية.. لن تتوقعها

قام الحساب الرسمي لنادي بوروسيا مونشنغلادباخ بنشر سلسلة من التغريدات الطريفة هذا الأسبوع، والتي تلت الخسارة القاسية التي مني فيها الفريق بنتيجة 1-6 أمام بوروسيا دورتموند السبت.

وقال موقع “سبورت 360” الرياضي،عندما سجل دورتموند هدفه السادس، نشر حساب مونشنغلادباخ تغريدة طريفة كتب فيها: “ماذا فعلنا لكم يا دورتموند؟ باستثناء أننا هزمناكم 12-0 في إحدى المرات؟”، وهي إشارة إلى المباراة التي فازوا فيها على دورتموند بتلك النتيجة الكبيرة في عام 1978.

وبعد نهاية المباراة نشر الحساب الكوميدي صورة للنتيجة، مع ذكر اسم اللاعب الذي سجل هدفهم الوحيد، لارس شتيندل، لكنه لم يذكر أسماء مسجلي أهداف دورتموند، حيث كتب بدلا من الأسماء: “لا نستطيع ذكر أسمائهم لكثرتهم”.

ونشر حساب ريال مدريد بتويتر صورة للاعبي الفريق داخل طائرة النادي المتجهة إلى ألمانيا، وذلك لمواجهة بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، فكتب حساب مونشنغلادباخ تعليقاً طريفاً: “إذا وجدتم دفاعنا فمن فضلكم أرسلوه إلى مونشنغلادباخ”.