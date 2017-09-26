 شاهد .. طيار يفشل بفتح المظلة فيتحطم مع الطائرة ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 6 محرّم 1439 هجريا, الموافق 26 سبتمبر 2017 ميلاديا

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شاهد .. طيار يفشل بفتح المظلة فيتحطم مع الطائرة !

المناطق - وكالات

فشل طيار حربي إيطالي بفتح مظلته للنجاة من سقوط طائرة، كان يقودها أثناء عرض جوي في مدينة Terrancia البعيدة 76 كيلومتراً عن روما، فهوى مع الطائرة قتيلاً إلى بحر المدينة أمس الأحد، في مشهد وصفته صحيفة La stampa المحلية بمفزع ومأساوي عاينه آلاف المتفرجين.

بيان صدر بعدها عن القوات الجوية الإيطالية، شرح أن المقاتلة Typhoon Eurofighter وهي أوروبية الصنع بمحركين، سقطت في البحر “لأسباب ما زالت مجهولة”، على حد ما تمت معرفته من تحقيق أولي، فقضى قائدها Gabriele Orlandi البالغ 36 سنة، صريعا في الماء، حيث إن السقوط القاتل للطائرة استغرق ثواني معدودات فقط، وسط تحسر من كانوا يشهدون العرض الجوي على الشاطئ من بعيد.

وسريعا أرسلت القوات الجوية الإيطالية فرق إنقاذ وبحث عن الطيار، إلا أن أفرادها وجدوه جثة بعد ساعة ونصف الساعة، فيما استقرت طائرته، المعتبر إنتاجها مشروعاً مشتركاً لدول الاتحاد الأوروبي، في الأعماق.

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