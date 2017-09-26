بحضور المحافظ املج تتزين في اليوم الوطني السعودي 87

رعى محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي مساء امس الحفل المقام بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 87 بمشاركة أهالي المحافظة الذين ارتسمت على وجوههم ألوان الفرح والسعادة احتفاءً بهذه المناسبة الغالية، وذلك في منتزه الامير فهد بن سلطان ” الدقم ”

وفور وصول المحافظ عزف السلام الملكي السعودي احتفاء بهذه المناسبه.

ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم لسراج مروان عباس بعدها حيا المحافظ اهالي المحافظة مهنئهم بهذه المناسبة العزيزة التي تجسد مدى حب الأهالي للوطن .

وقال المحافظ في كلمته بهذه المناسبة : يعم الفرح أرجاء مملكتنا الحبيبة للتعبير عن مشاعر الحب والولاء والانتماء للوطن وقيادته الحكيمة بمناسبة الذكرى السابعة والثمانون لتوحيد بلادنا العزيزة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- الذي أرسى دعائم البلاد بمشاركة رجاله أبناء الوطن المخلصون وسار على نهجه أبناءه الملوك البررة من بعده – رحمهم الله – , وبهذا العهد الزاهر يواصل مسيرة البناء والتنمية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – كما ارفع اسمى التهاني والتبريكات لباني نهضة منطقة تبوك الورد صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان حفظة الله ، ولله الحمد والمنه على مامن به على هذه البلاد الطاهرة من خدمة للحرمين الشريفين وقاصديها ، ونشكر المولى عز وجل على نعمة الأمن والأمان وذلك بتمسكها بكتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم . بعدها زار المحافظ ركن مرسم الطفل باشراف الفنان التشكيلي نواف القوفي واطلع على أعمال الأطفال ورسوماتهم بمناسبة اليوم الوطني.

إثر ذلك ألقى كلمة الأهالي عبدالرحمن سعد الحمدي مؤكداً أن اليوم الوطني للمملكة شاهد من صفحات التاريخ المجيد، ليجدد الذكرى بملاحم الوحدة، وبطولات المليك المؤسس عبدالعزيز – رحمه الله – ورجاله الأوفياء الذين صنعوا بملاحمهم وطناً يعتلي قمم المجد ويحتل موقع الصدارة بين دول العصر الحديث. بعد ذلك ألقى عدد من الشعراء قصائد وطنية بهذه المناسبة كما شاركت جامعة املج ممثلة بعميد الكلية الدكتور علي القرني ، ومشاركة شباب الحي فكرة توعوية كلمات والحان محمد السناني ، ومشاركة المجلس البلدي ممثلة برئيسها حسين الحمدي ، وفقرة من اعداد وتقديم مكتب التعليم العرضة السعودية. واوبريت شموخ الوطن كلمات احمد حلواني الحان واداء فرقة البحر بقيادة حامد حمدي. وفقرة تاريخية عن الملك المؤسس اعداد المعهد العلمي، وفي ختام الحفل شارك المحافظ في العرضة السعودية.