جامعة جازان تحتفل باليوم الوطني السابع والثمانين بملحمة قصة علم

اكتست جامعة جازان لونها الأخضر ابتهاجاً واحتفالا باليوم الوطني للملكة العربية السعودية في ذكرى التوحيد السابعة والثمانين، وتوشح حضور الاحتفال من مسؤولي الجهات الحكومية ومنسوبي الجامعة وطلابها وطالباتها بالعلم السعودي الذي شهد ملحمة التوحيد والبناء لهذا الوطن يتقدمهم راعي الحفل معالي مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني صباح أمس على مسرح عمادة السنة التحضيرية بالمدينة الجامعية.

وافتتح الدكتور القحطاني المعرض المصاحب للاحتفالية حيث تجول في أجنحته المختلفة والتي عكست ملحمة التوحيد والبناء ومسيرة التنمية التي وصلت إليها المملكة العربية السعودية في كافة المجالات، ودشن خلالها الهاشتاق الوطني #هذا_الوطن_نبضي على حساب الجامعة في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وابتدأ الحفل بالسلام الملكي بعدها ألقى معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني كلمة الجامعة عبر من خلالها عن سعادة جميع منسوبي ومنسوبات الجامعة بهذا اليوم الوطني لهذا الوطن المعطاء رافعاً التهنئة بهذه المناسبة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وإلى الشعب السعودي كافة سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذا الوطن أمنه واستقراره وأن يحفظه من شر كل كائد ومعتد وباغ.

وقال الدكتور القحطاني في كلمته إن هذا الوطن شهد إنجازات تعاقبت عليها الأجيال من عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه ومروراً بأبنائه الملوك من بعده، مبيناً أن ما تحقق هو بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل جهود قيادته الحكيمة والرشيدة التي تعمل على تنميته وتطويره وتميزه في مختلف المجالات.

وشاهد حضور الحفل عرضاً مرئياً اشتمل على تقديم لوحة متكاملة لجميع الأعمال الفنية الملحمية التي قدمتها الجامعة طوال السنوات الماضية، بعدها انطلق الأوبريت الوطني بهذه المناسبة والذي حمل عنوان “ملحمة قصة علم” من كلمات الكاتب عبدالعزيز بحيص وأداء طلاب الأندية الطلابية بعمادة شؤون الطلاب وإشراف الدكتور محمد حبيبي والدكتور عثمان حكمي.