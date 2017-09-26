 2965 حالة استفادت من خدمات مركز الأورام بجازان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 6 محرّم 1439 هجريا, الموافق 26 سبتمبر 2017 ميلاديا

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2965 حالة استفادت من خدمات مركز الأورام بجازان

2965 حالة استفادت من خدمات مركز الأورام بجازان
جازان - المناطق ؛

قالت صحة جازان أن مركز الأورام بمستشفى الأمير محمد بن ناصر قدم خدماته منذ إفتتاحه في عام 2016م لعدد 2965 حالة أورام سرطانية، وسجلت حالات سرطان الثدي للنساء كأعلى نسبة للإصابة حيث بلغ عدد الحالات 220 حالة، كما أستقبل قسم أمراض الدم ٨٦٨ حالة، وقسم الأمراض الوراثية 2264 وجميع هذه الحالات يتم متابعتها بالمستشفى من قبل كوادره مما ساهم في تقليل نسبة الإحالة لخارج المنطقة.
تجدر الإشارة أن مركز الأورام بجازان يضم جناحين هما جناح تنويم مرضى الأورام وجناح أمراض الدم .
كما يوجد به قسم عناية اليوم الواحد والذي يشمل سرطانات الدم وأمراض الدم الوراثية ويستقبل المركز عدد 15 حالة كمتوسط يومي، والحالات التي يستقبلها المركز تشمل حالات سرطان الثدي ، وأورام الغدد اللمفاوية ، وأورام الجهاز الهضمي ، ويشمل المركز أيضاً وحدة تحضير الأدوية الكيماوية مجهزة بأحدث التقنيات .

يذكر أن صحة جازان تطلق الحملة التوعوية في شهر أكتوبر للتوعية بسرطان الثدي وتستهدف من خلاله المدارس الثانوية للبنات وكليات البنات والدوائر الحكومية (نساء) بالإضافة للمستشفيات والمراكز الصحية.

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