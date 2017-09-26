 دوري أبطال آسيا: حكم عماني يدير إياب مباراة الهلال وبيروزي الإيراني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 6 محرّم 1439 هجريا, الموافق 26 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الأمير هاري يظهر علناً للمرة الأولى مع صديقته ميجان ماركل فشل محاولات نظام قطر لحشد استقبال جماهيري لتميم بيع أكبر ألماسة غير مصقولة في العالم مقابل 53 مليون دولار نائب رئيس الهلال: لاخلافات بين «دياز» و«القحطاني» وجاهزون للإيراني ميانمار: العثور على مقبرة جماعية تضم جثث «17» هندوسياً التجارة: مركز اتصال قطاع الأعمال ينفذ «2.7» مليون خدمة لأصحاب الأعمال شاهد قصة المواطن “سالم ” التي قست عليه الحياة ورمته مشردًا في شوارع جدة! اليمن: مقتل وإصابة «14» عنصراً من الحوثيين في تعز بالفيديو .. ناجيات من داعش : هذه ليست دولة إسلامية هذه دولة وحوش وقتلة ..عذبونا واغتصبونا في بيوتنا! دوري أبطال آسيا: حكم عماني يدير إياب مباراة الهلال وبيروزي الإيراني كاسبرسكي: القراصنة يستغلون «أوفيس» للهجوم على المستخدمين تشكيل أول فريق كرة قدم لفتيات سعوديات بأمريكا.. وقريبًا تشارك في” السلة والتنس”

دوري أبطال آسيا: حكم عماني يدير إياب مباراة الهلال وبيروزي الإيراني

دوري أبطال آسيا: حكم عماني يدير إياب مباراة الهلال وبيروزي الإيراني
المناطق_الرياض

عين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، العماني أحمد أبو بكر الكاف، حكماً لمواجهة إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال السعودي وبيروزي الإيراني المقررة في 17 أكتوبر المقبل على ملعب مجمع السلطان قابوس بعمان، ضمن منافسات إياب نصف نهائي.

يشار إلى أن الهلال يلاقي فريق بيروزي، اليوم الثلاثاء، على ملعب إستاد محمد بن زايد بالإمارات، ضمن منافسات ذهاب نصف النهائي.

وكان الهلال تأهل لنصف النهائي عقب الفوز أمام العين 3-0، في حين وصل بيروزي الإيراني إلى الدور ذاته بعد تفوقه على أهلي جدة 5-3.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>