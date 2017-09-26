دوري أبطال آسيا: حكم عماني يدير إياب مباراة الهلال وبيروزي الإيراني

عين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، العماني أحمد أبو بكر الكاف، حكماً لمواجهة إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال السعودي وبيروزي الإيراني المقررة في 17 أكتوبر المقبل على ملعب مجمع السلطان قابوس بعمان، ضمن منافسات إياب نصف نهائي.

يشار إلى أن الهلال يلاقي فريق بيروزي، اليوم الثلاثاء، على ملعب إستاد محمد بن زايد بالإمارات، ضمن منافسات ذهاب نصف النهائي.

وكان الهلال تأهل لنصف النهائي عقب الفوز أمام العين 3-0، في حين وصل بيروزي الإيراني إلى الدور ذاته بعد تفوقه على أهلي جدة 5-3.