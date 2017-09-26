التجارة: مركز اتصال قطاع الأعمال ينفذ «2.7» مليون خدمة لأصحاب الأعمال

نفذت وزارة التجارة والاستثمار أكثر من 2.7 مليون خدمة لأصحاب الأعمال منذ إطلاقه خلال أربع سنوات عبر مركز اتصال قطاع الأعمال على الرقم الموحد (920000667).

وكشفت إحصائيات مركز اتصال قطاع الأعمال عن استقبال أكثر من (2.038.500) مكالمة واردة منذ إنشائه في مارس 2013 حتى شهر أغسطس 2017، بنسبة إغلاق تجاوزت 98 في المائة.

فيما بلغ معدل المكالمات في اليوم الواحد (1788) مكالمة حيث يعمل المركز خمسة أيام في الأسبوع من الأحد وحتى الخميس من السابعة صباحاً وحتى الخامسة عصراً.

ووصل عدد المكالمات الصادرة عن المركز أكثر من (420.000) مكالمة، فيما استقبل المركز أكثر من (247.000) محادثة حية “لايف شات” تم التعامل معها بشكل مباشر وسريع، وقدم أكثر من (80.100) حالة دعم فني.

وخلال المركز خلال النصف الأول من 2017 ارتفع معدل تلقى المكالمات وإجراء المحادثات الحية قياساً بذات الفترة من العام الماضي 2016.

حيث ارتفع عدد المكالمات التي استقبلها المركز خلال 6 أشهر في 2017 إلى أكثر من (350.970) مكالمة واردة قياساً بـ (287.000) مكالمة واردة خلال 2016 بزيادة بلغت 22 في المائة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للمحادثات الحية إلى (26.000) في الستة أشهر الأولى من 2017 قياساً بـ (22.440) محادثة حية خلال 2016 بزيادة بلغت 15.9 في المائة.

فيما ارتفع معدل رضا المستفيدين من 97 في المائة خلال النصف الأول من 2016 إلى 98 في المائة في 2017.

واستحوذت الخدمات المتعلقة بالمؤسسات والأسماء التجارية على النصيب الأكبر من الاتصالات الواردة إلى المركز بواقع (65258) مكالمة، تلتها خدمات العلامات التجارية بـ (49858) مكالمة.

ثم الشركات بواقع (35685) مكالمة، فالمهن الاستشارية بـ (21542) مكالمة، وبعد ذلك الوكالات التجارية بواقع (16528) مكالمة.

ومنذ تأسيسه حقق مركز اتصال قطاع الأعمال العدد من الأعمال حيث تم إضافة خدمة المحادثات الحية في إبريل 2013، وتم إضافة قسم متخصص في الجودة في يونيو 2013.

وفي مارس 2015 تم إضافة خدمات الموظفين، وفي إبريل 2016 تم إطلاق مركز خاص للتدريب لرفع الجودة وتأهيل العاملين، وفي 2017 انضم المركز لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) وأطلق خدمة المحادثات الحية 24/7 وخدمة الرسائل التفاعلية.

يشار إلى أن مركز اتصال قطاع الأعمال (920000667) يعتبر حلقة الوصل بين وزارة التجارة والاستثمار وأصحاب الأعمال التجارية والاستثمارية والصناعية.

ويقدم خدماته على مدى عشر ساعات يومياً ساعات يومياً من السابعة صباحاً وحتى الخامسة عصراً وذلك عبر الرقم الموحد وخدمة المحادثات الحية وخدمة الرسائل عبر الموقع الالكتروني.