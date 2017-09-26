 نائب رئيس الهلال: لاخلافات بين «دياز» و«القحطاني» وجاهزون للإيراني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 6 محرّم 1439 هجريا, الموافق 26 سبتمبر 2017 ميلاديا

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نائب رئيس الهلال: لاخلافات بين «دياز» و«القحطاني» وجاهزون للإيراني

نائب رئيس الهلال: لاخلافات بين «دياز» و«القحطاني» وجاهزون للإيراني
المناطق_الرياض

كشف نائب رئيس نادي الهلال السعودي لكرة القدم، عبد الرحمن النمر، حقيقة الخلاف بين المدير الفني للفريق ، الأرجنتيني رامون دياز، واللاعب ياسر القحطاني.

وقال النمر إن القحطاني يعي جيداً قيمته وقيمة الهلال والمدرب دياز. وأضاف : لا يوجد خلافات بين المدرب دياز والقائد ياسر القحطاني مثلما أشيع في الأيام الماضية.

وتطرق نائب رئيس الهلال إلى مواجهة الفريق المرتقبة اليوم الثلاثاء أمام بيروزي الإيراني موضحاً: جاهزون لمباراة بيروزي رغم صعوبة المباراة وأي فريق وصل إلى نصف النهائي الأسيوي يجب أن يحترم.. أملنا كبير في اجتياز نصف النهائي وسياسة دياز في التدوير ستكون إيجابية ولن تؤثر سلبيا على الفريق آسيوياً.

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