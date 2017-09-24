الأمير هاري يظهر علناً للمرة الأولى مع صديقته ميجان ماركل

ظهر الأمير البريطاني هاري وصديقته الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية ميجان ماركل، علناً للمرة الأولى خلال فعالية “إنفيكتوس جيمز” الرياضية في كندا يوم الاثنين.

وفي حين كانت هناك تكهنات بوجود علاقة بين هاري وميجان، أكدت الصور التي تم التقاطها لهما في تورنتو بكندا هذه العلاقة، وأظهرت الصور هاري وميجان وهما يسيران وكل منهما ممسكا بيد الآخر في تورنتو لحضور مباراة تنس للاعبين مقعدين خلال الفعالية الرياضية التي أسسها الأمير هاري للمصابين والمرضى من أفراد الجيش، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وثارت التكهنات حول وجود علاقة بين هاري وميجان في أكتوبر من العام الماضي، وزادت التكهنات بعدما ذكرت صحيفة “تورونتو” ومجلة “يو إس ويكلي” أنهما حضرا حفلا بمناسبة الهالويين في نهاية ذلك الشهر. وبعدها تقدم الأمير بطلب نادر إلى الإعلام بوقف ما وصفه بـ “موجة من الإساءة والمضايقات”.