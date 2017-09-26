 فشل محاولات نظام قطر لحشد استقبال جماهيري لتميم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 6 محرّم 1439 هجريا, الموافق 26 سبتمبر 2017 ميلاديا

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فشل محاولات نظام قطر لحشد استقبال جماهيري لتميم

فشل محاولات نظام قطر لحشد استقبال جماهيري لتميم
المناطق_الرياض

تحت وطأة المقاطعة حشدت السلطات القطرية لإخراج تجمع جماهيري، بمناسبة عودة الأمير “تميم بن حمد” إلى قطر بعد الانتهاء من اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك.
وتصدر عنوان “كل قطر تستقبل تميم” وسائل الإعلام القطرية، خاصة قناة الجزيرة؛ التي أكدت أنها رسمية حتى النخاع، في حين لم يظهر في الاستقبال رغم الحشد والزخم الدعائي سوى المئات، الأمر الذي أثار سخرية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.
وعكس الحشد الأميري القطري الذي لم يتجاوز المئات وفق المتابعين ازدياد شكوك الدوحة من مساعٍ محتملة داخل الأسرة الحاكمة لقلب نظام الحكم، وسط تزايد نشاط المعارضين القطريين.
المثير للسخرية من أعداد مستقبلي تميم القليلة، مقارنة بمناسبات أخرى، استحضروا فيه معلقين حادثة استقبال حشود غفيرة للأبقار الألمانية، لدى وصولها الدوحة قبل أسابيع.

وكان رئيس وزراء العراق حيدر العبادي قد أكد على موقف حكومته الصريح والواضح بعدم دستورية الاستفتاء، مشدداً على اتخاذ كل الخطوات القانونية اللازمة لمنع تعرض الأمن والسلم المجتمعي ووحدة البلاد للخطر.

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