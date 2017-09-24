 تعليم نجران يجري المقابلات الشخصية للمعلمين الجدد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 6 محرّم 1439 هجريا, الموافق 26 سبتمبر 2017 ميلاديا

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تعليم نجران يجري المقابلات الشخصية للمعلمين الجدد

تعليم نجران يجري المقابلات الشخصية للمعلمين الجدد
المناطق_نجران

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران أمس,إجراء المقابلات الشخصية للمعلمين الجدد المرشحين للتدريس بمدارس التعليم العام في المنطقة والمحافظات التابعة لها والبالغ عددهم 834 معلما في مختلف التخصصات,وذلك في مقر بيت الطالب بحي الفهد.

وهنأ مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن بن علي حكمي المعلمين المرشحين الجدد متمنيا لهم التوفيق والسداد عند بدء العمل في مهنة التعليم السامية,وأوضح مدير إدارة شؤون المعلمين بتعليم المنطقة عبدالله عسيري أنه تم تشكيل عدة لجان لإجراء المقابلات الشخصية للمعلمين الجدد,حيث يتم اختبار المتقدم في العديد من الجوانب الثقافية والمعرفية والمهارية خاصة في مادة التخصص,مشيرا إلى أنه سوف يتم توجيه المعلمين الجدد إلى مدارس القطاع الداخلي ومكاتب التعليم في المحافظات فور صدور قرارات التعيين من قبل الجهة المعنية بوزارة التعليم.

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