الكلية التقنية بنجران تتحفى بذكرى اليوم الوطني87

احتفلت الكلية التقنية بنجران بذكرى اليوم الوطني السابع والثمانين بالأعلام واللوحات التعبيرية عن حب الوطن وتجديد الولاء والانتماء وأبرزت اللوحات شعار اليوم الوطني والذي اطلقته الكلية ( وطني .. بسواعد ابنائك نبنيك ونصنع أمجادك ) بحضور عميد الكلية محمد بن علي زبعان الصقري ووكلاء الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريب والمتدربين وبمشاركة فريق الجوالة وفريقي الدارجات الهوائية بقيادة حمد بن مرزوق آل فلكه والدارجات النارية بقيادة عامر بن حسين الوايلي .



ووزعت الكلية الأوشحة على أعضاء هيئة التدريب والمتدربين بلون وشعار الوطن وتحمل عبارة ” وطني بسواعدنا نبنيك ونصنع أمجادك ” بالإضافة إلى توزيع أعلام الوطن .

كما شارك فريقي الدارجات الهوائية والدارجات النارية وفريق الجوالة المتدربين المسيرة داخل الكلية وذلك إسهاما في تعزيز الانتماء الوطني والوحدة الوطنية وترسيخ القيم الإسلامية الأصيلة من خلال مشاركة المتدربين والفرق المشاركة مجموعات من المسؤولين وفئات المجتمع.



وأوضح عميد الكلية التقنية بنجران محمد بن علي زبعان الصقري أن اليوم الوطني ذكرى عزيزة على النفس تتيح الفرصة لإبراز وإظهار ما تقدمه حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين في سبيل رفعة الوطن وكرامة المواطن مقدماً شكره لفريقي الدارجات الهوائية والدارجات النارية بمنطقة نجران ولفريق الجوالة وإدارة العلاقات العامة بالكلية على ما بذلوه من جهود لإنجاح الاحتفاء بذكري يوم الوطن .



وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام علي بن عبدالله آل عتيق أن إقامة الكلية لمثل هذه الفعاليات في يوم بلادنا الوطني تأتي كمشاركة من الكلية في أفراح الوطن واليوم الوطني هو يوم عزيز على الجميع فيجب أن تكون لنا بصمة حقيقية فيه وأن نتذكر ما قام به ملوك هذه البلاد من إنجازات تحققت ونحن نلمسها على أرض الواقع ومن واجبنا تجاه هذا الوطن أن نسطر فيه أجمل العبارات و نسعى جاهدين لخدمته .

