سياحة نجران تدشن رحلات الباص السياحي المتنقل لنقل أهالي وزوار نجران في إجازة اليوم الوطني 87

أطلق وكيل إمارة منطقة نجران المكلف حمود المجلاد رحلات الباص السياحي وذلك ضمن فعاليات فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني باليوم الوطني 87، بقصر الإمارة التاريخي

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة صالح محمد آل مريح إن إطلاق رحلات الباص السياحي المتنقل يأتي تزامنا مع انطلاق فعاليات نجران السياحية بمناسبة اليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة العربية السعودية، الذي يعد من أغلى المناسبات الوطنية في قلوب المواطنين وأضاف آل مريح إن تدشين الباص السياحي المتنقل من خلال إطلاق رحلاته اليومية خلال إجازة اليوم الوطني بين المواقع الأثرية والتاريخية والسياحية والأسواق الشعبية والتراثية بالمنطقة ولمدة خمسة أيام لنقل أهالي وزوار المنطقة في إجازة اليوم الوطني لإطلاعهم على ماتحتوية هذه المواقع من آثار تاريخية عريقة