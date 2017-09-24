مدارس نجران تتوشح الأخضر احتفالا بذكرى التوحيد

احتفلت مدارس التعليم العام بمنطقة نجران للبنينوالبنات بمناسبة اليوم الوطني السابع والثمانين تحت شعار «رؤية وطن» من خلال إطلاق العديد من الفعاليات والأنشطة والمبادرات التعليمية والاجتماعية..

يوم الوطن

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن بن علي الحكمي، أن اليوم الوطني للمملكة هو ذكرى متجلية لانطلاقة الحياة الكريمة والحضارة بكل تفاصيلها في بلادنا الغالية، وهو ثمن عظيم لكفاح أعظم كما يعطي مؤشرات إبداعية عن حضارة صنعها المؤسس الملك عبدالعزيز -يرحمه الله- وقادها أبناؤه من بعده، منوها بالنهضة التعليمية الواسعة التي تشهدها كافة مناطق المملكة في ظل اهتمام القيادة الرشيدة بالتعليم وأهله حتى وصل العلم إلى كل قرية وهجرة ومدينة منذ عهد المؤسس -طيب الله ثراه- وحتى هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

التعليم تحتفل

أوضح مدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم المنطقة عبده عطيف، أن الاحتفالية شملت المدارس وأندية الحي للطلاب والطالبات، وكذلك تم تدريب طلاب المرحلة الابتدائية على عدد من النماذج التي تخدم رؤية المملكة 2030، وتدريب طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية على عدد من الأنشطة، منها الأناشيد والقصائد والعروض المسرحية والمشاهد التمثيلية، والكلمات الوجدانية والتصاميم والرسوم الفنية والتي تتضمن ما تنعم به المملكة من استقرار وأمن وأمان ورغد العيش في ظل حكومتنا الرشيدة، حفظها الله، كما تم إطلاق العديد من المبادرات الوطنية والأنشطة الإبداعية والاجتماعية والثقافية والفنية والتطوعية والتقنية والتدريبية.