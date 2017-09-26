أزمة الروهينجا على طاولة مجلس الأمن الخميس المقبل

يلتئم الخميس مجلس الأمن الدولي لبحث اعمال العنف في ميانمار والأزمة التي تعاني منها أقلية الروهينغا المسلمة.

ووفقا لـ”سكاي نيوز”، قالت مصادر دبلوماسية إن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش سيتحدث خلال هذه الجلسة التي ستعقد بطلب من سبع دول هي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ومصر وكازاخستان والسنغال والسويد.

وكانت الدول السبع طالبت الأمين العام بأن يعرض أمام مجلس الأمن تقريرا بشأن الحملة العسكرية التي ينفذها الجيش في ميانمار ضد المسلمين من أقلية الروهينغا في ولاية راخين في غرب البلاد منذ شهر.