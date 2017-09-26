 كيف ناقض “أردوغان” نفسه حول سيادة الدول الأربع في إغلاق حدودها مع قطر ؟! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 6 محرّم 1439 هجريا, الموافق 26 سبتمبر 2017 ميلاديا

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كيف ناقض “أردوغان” نفسه حول سيادة الدول الأربع في إغلاق حدودها مع قطر ؟!

كيف ناقض “أردوغان” نفسه حول سيادة الدول الأربع في إغلاق حدودها مع قطر ؟!
المناطق-الرياض

أعلن الرئيس التركي “رجب طيب اردوغان” أن بلاده ستغلق حدودها البرية مع إقليم “كردستان العراق، ردا على الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان وهدد بوقف صادراته النفطية عبر تركيا، ومعلناً أن الجيش التركي جاهز للتحرك، في حال لزم الأمر.

وقال “اردوغان” خلال منتدى في اسطنبول: “سنوقف حركة الدخول والخروج” عند معبر “خابور”، وهو المعبر البري الوحيد بين تركيا والعراق الذي يمر عبر أراضي إقليم كردستان.

وأشار اردوغان إلى أن العبور حاليا مسموح إلى الجانب العراقي فقط، لكن سيتم وقف الحركة من الاتجاهين هذا الأسبوع.

وكان الرئيس التركي أردوغان قد وصف الإجراءات التي اتخذها الدول العربية الأربع ضد قطر بأنها “حصار غير شرعي”، معتبرا إياها تعديا على سيادة قطر، وأكد دعمه للرد القطري على الشروط المقدمة من قبل الدول المقاطعة.

كما رحب أيضاً برفض نظام قطر للائحة المطالب الصادرة عن الدول الأربع في الأزمة القطرية، معتبرا أنها “مخالفة للقانون الدولي”، فيما هو الآن يصف ما يقوم به تجاه إقليم كردستان بأنه حق سيادي لتركيا.

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