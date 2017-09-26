“هيئة الرياضة” توجه بتمديد فترة استقبال المواهب لتشمل الرياض والأحساء وجازان

وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ بتمديد فترة استقبال المواهب ليشمل مناطق الرياض والإحساء وجازان.

ويأتي هذا القرار بناء على ما رفعته لجنة استقطاب المواهب الكروية لمواليد المملكة المقيمين من تزايد الإقبال على اللجنة ومن مناطق عديدة بالمملكة ورغبة في منح الفرصة للجميع .

وستتواجد اللجنة خلال الفترة من 8 حتى 11 محرم 1439هـ الموافق من 28 سبتمبر حتى الأول من أكتوبر 2017 م بمنطقة الرياض ، فيما سيكون موعد استقبال المواهب بمنطقة الأحساء يومي 15 و 16 محرم الموافق 5 و 6 أكتوبر على أن يتم تواجد اللجنة بمنطقة جازان يومي 22 و 23 محرم الموافق 12 و13 أكتوبر.

وستكون الفرصة متاحة للمواهب الكروية من مواليد المملكة المقيمين كما ورد في بيان الهيئة العامة للرياضة الأسبوع الماضي الذي حدد الفئات العمرية من 18 إلى 28 سنة . واشترطت اللجنة أن يصطحب المتقدمون أوراقهم الثبوتية بالإضافة لحضورهم بالزي الرياضي.

يذكر أن اللجنة ضمت كل من : محيسن الجمعان ، فؤاد أنور ، حمزة إدريس ، نواف التمياط ، محمد شلية . وكانت مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية قد استقبلت في جدة أكثر من خمسة الآف متقدم تم اختيار 70 موهوباً منهم 4 حراس مرمى و18 في خط الدفاع و 36 للوسط و 12 للهجوم.