 الأمير سعود بن نايف يستقبل صاحبة مبادرة نور الهدى للوصول الشامل لذوي الإعاقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 6 محرّم 1439 هجريا, الموافق 26 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الأمير سعود بن نايف يستقبل صاحبة مبادرة نور الهدى للوصول الشامل لذوي الإعاقة

الأمير سعود بن نايف يستقبل صاحبة مبادرة نور الهدى للوصول الشامل لذوي الإعاقة
المناطق - الدمام - عبدالله السعيدي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم(الثلاثاء)، صاحبة مبادرة نور الهدى للوصول الشامل لذوي الإعاقة نور الهدى بنت عدنان الكرنوص، والأستاذة رنا بنت جميل طيبة المستشارة في فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية.
واطلع سموه على مبادرة “نور الهدى للوصول الشامل لذوي الإعاقة” والتي تعنى بتهيئة المنشئات العامة لتكون صديقةً لذوي الإعاقة، والتي تعتمد على الدليل الإرشادي للوصول الشامل المعد من مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة المنصوص عليه في الأمر السامي الكريم الصادر بتاريخ 22/9/1434هـ، مشيداً سموه بفكرة المبادرة وهدفها الرامي إلى أن يتمتع ذوي الإعاقة بالتنقل بين مختلف المنشآت والمرافق العامة بكل يسرٍ وسهولة، منوهاً سموه بأن واجب الجميع أن يساند هذه الفئة الغالية، وأن توحد الجهود لمعرفة احتياجهم، مع إزالة كافة العقبات الحسية والمعنوية التي توضع أمامهم، منوهاً سموه بحرص صاحبة المبادرة، متمنياً للمبادرة والعاملين فيها التوفيق في تحقيق أهدافها.
من جهتها عبرت المواطنة نور الهدى الكرنوص عن سعادتها بلقاء سمو أمير المنطقة الشرقية واهتمام سموه بالمبادرة، ودعمه لها، مؤكدةً أن ذلك غير مستغرب من سموه الذي أكد في كل المحافل أن ذوي الإعاقة، متطلعةً إلى تعاون الجهات معها لتحقيق هدف الوصول الشامل

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