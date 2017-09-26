الكلية التقنية بنجران تنظم برنامج التهيئة لمتدربي التدريب التعاوني

نظمت وحدة التدريب التعاوني وشؤون الخريجين بالكلية التقنية بنجران، اليوم، برنامج التهيئة لمتدربي التدريب التعاوني لسوق العمل والمتوقع تخرجهم خلال الفصل التدريبي الأول من العام التدريبي الحالي، وذلك بقاعة الأمير مشعل بمقر الكلية في أبا الرشاش.

واشتمل البرنامج على ورشة عمل بعنوان “ التحفيز الذاتي ” قدمها المحاضر ابراهيم اليامي بهدف دفع المتدربين نحو الأمام لتحقيق أهدافهم ولأهمية التحفيز في تحقق النجاح ومحاضرة حول آلية وأنظمة التدريب التعاوني ومزايا العمل في القطاع الخاص وأهمية العمل الحر والمشروعات الصغيرة ومهارات المقابلة الشخصية وكيفية إعداد السيرة الذاتية قدمها عضو هيئة التدريب عبدالله بن محمد الصقور .

وبيَّن مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية علي بن عبدالله آل عتيق، أن البرنامج اشتمل على محاضرة حول آلية وأنظمة التدريب التعاوني، ومزايا العمل في القطاع الخاص، وأهمية العمل الحر والمشروعات الصغيرة، ومهارات المقابلة الشخصية، وكيفية إعداد السيرة الذاتية .

وأبان “آل عتيق” بأن البرنامج من ضمن اهتمامات عمادة الكلية بهدف تعريف المتدربين المتوقع تخرجهم بمتطلبات سوق العمل وكيفية الدخول في بيئة العمل والاستفادة من الخبرات المتواجدة بها، موضحاً بأن البرنامج جهد مشترك بين الكلية وقطاع العمل الذي يتيح للمتدرب تطبيق ما اكتسبه خلال فترة تدريبه في الكلية من معارف ومهارات في منشآت قطاع العمل وهو مطلب اساسي للتخرج والحصول على الشهادة الجامعية المتوسطة في التخصص الذي يتدرب فيه المتدرب.

وبعد نهاية البرنامج تم تسليم المتدربين خطابات التوجيه لمباشرة برنامج التدريب التعاوني في مختلف الإدارات الحكومية وبعض شركات القطاع الخاص وداخل الوحدات الإدارية بالكلية . ​