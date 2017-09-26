حرم نائب أمير عسير ترعى حفل التعليم للبنات بعسير

ترعى حرم نائب أمير منطقة عسير صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت سعود بن فهد ، الحفل الذي تقيمه الإدارة العامة للتعليم “بنات” بمنطقة عسير ، بمناسبة اليوم الوطني السابع والثمانين ، وذلك صباح الخميس القادم بفندق قصر أبها .

وأوضحت المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم المنطقة الأستاذة نورة آل مفرح ، أن الحفل يتضمن عددا من الفقرات من بيها أوبريت ” بك نفتخر ” ،ولوحة شعرية بعنوان ” قوافي الولاء ” ، ولوحة إنشادية بعنوان ” شكرا وطني ” ،إضافة إلى لوحة بعنوان ” حكاية وطن ” وأوبريت بعنوان ” أمن وأمان ” ،وعرض مسرحي بعنوان ” الصعيد الأول”.