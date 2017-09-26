 حرم نائب أمير عسير ترعى حفل التعليم للبنات بعسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 6 محرّم 1439 هجريا, الموافق 26 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

15 منشأة تتأهب غدا للتتويج بجائزة القصيبي لأفضل منشأة واعدة أمير مكة المكرمة : ما تحقق في موسم حج 1438هــ يأتي بما وفرته حكومة خادم الحرمين من إمكانات بشرية ومادية لخدمة ضيوف الرحمن مجلس الوزراء يثمن صدور توجيه خادم الحرمين لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتخصيص مبلغ 15 مليون دولار مبادرة منه لـ الروهينجا حرم نائب أمير عسير ترعى حفل التعليم للبنات بعسير قصة إنسانية .. بطلها أحد أبناء قبيلة “الغفران” الذي مات تعذيباً في سجون قطر الكلية التقنية بنجران تنظم برنامج التهيئة لمتدربي التدريب التعاوني الأمير سعود بن نايف يستقبل صاحبة مبادرة نور الهدى للوصول الشامل لذوي الإعاقة أمير منطقة جازان بالنيابة يطلع على تقرير لمشروعات وزارة الإسكان بالمنطقة خادم الحرمين الشريفين يتسلم التقرير السنوي الثالث والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي الأحساء تستعرض تاريخ تراثها في مدينة بادوكا الأمريكية أمير الشرقية في “الاثنينية”: لابد من تحول العمل الاجتماعي إلى عمل تنموي يواكب تطلعات القيادة والمجتمع إيران وتركيا تحاصران كردستان وتعترضان على مقاطعة قطر

حرم نائب أمير عسير ترعى حفل التعليم للبنات بعسير

المناطق - أبها

ترعى حرم نائب أمير منطقة عسير صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت سعود بن فهد ، الحفل الذي تقيمه الإدارة العامة للتعليم “بنات” بمنطقة عسير ، بمناسبة اليوم الوطني السابع والثمانين ، وذلك صباح الخميس القادم بفندق قصر أبها .

وأوضحت المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم المنطقة الأستاذة نورة آل مفرح ، أن الحفل يتضمن عددا من الفقرات من بيها أوبريت ” بك نفتخر ” ،ولوحة شعرية بعنوان ” قوافي الولاء ”  ، ولوحة إنشادية بعنوان ” شكرا وطني ” ،إضافة إلى  لوحة بعنوان ” حكاية وطن ” وأوبريت بعنوان ” أمن وأمان ” ،وعرض مسرحي بعنوان ” الصعيد الأول”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>