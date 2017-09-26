 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7240.10 نقطة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 6 محرّم 1439 هجريا, الموافق 26 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7240.10 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7240.10 نقطة
واس - الرياض

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 15.97 نقطة ليقفل عند مستوى 7240.10 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.8 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 94 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 61 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 81 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 86 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات أسمنت العربية, والمستشفى السعودي الألماني, والبحر الأحمر, وبدجت السعودية، وزجاج الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات حلواني إخوان، والجزيرة ريت, والخدمات الأرضية, والإنماء طوكيو مارين, وسافكو, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.25% و 1.86% .
فيما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، وكيان السعودية، ودار الأركان, وسابك هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, والإنماء, وسابك, والمراعي، وينساب هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 21.35 نقطة ليقفل عند مستوى 3416.63 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 700 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 27 ألف سهم تقاسمتها 78 صفقة.

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