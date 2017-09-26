 أمير عسير يستقبل رجل الأعمال الراشد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 6 محرّم 1439 هجريا, الموافق 26 سبتمبر 2017 ميلاديا

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أمير عسير يستقبل رجل الأعمال الراشد

أمير عسير يستقبل رجل الأعمال الراشد
المناطق - أبها

أكد صاحب  السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير على تسخير كافة الإمكانات للراغبين في الاستثمار بالمنطقة وتسهيل الإجراءات الحكومية وتذليل المعوقات والصعوبات لتنفيذ المشروعات السياحية والاقتصادية التي تسهم في تنمية المنطقة وتتوافق مع رؤية المملكة المستقبلية 2030 .
جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة اليوم رجل الأعمال سليمان بن عبدالرحمن الراشد , الذي قدم للسلام على سموه وعرض أخر المستجدات لمشروع مركز الراشد التجاري بمدينة أبها ومراحله النهائية تمهيداً للافتتاح خلال الأسابيع القادمة , داعيا سموه  رجال الأعمال في المملكة إلى الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار في مختلف المجالات .
من جانبه ثمن ” الراشد ”  دور سمو الأمير فيصل بن خالد  في تطوير جانب الاستثمار بالمنطقة ومتابعة ودعم سموه المستمر .

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