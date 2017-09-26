نائب أمير عسير يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير اليوم في مكتبه بالإمارة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير علي بن صالح الشمراني , يرافقه عدد من أعضاء الهيئة .

وأشاد سموه بالجهود التي يبذلها منسوبو فرع الرئاسة بمنطقة عسير ، مشيراً إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما خصّ الله به هذه الأمة تحقيقاً لخيريتها وتفضيلها بين الأمم،

وأكد سموه ضرورة العمل على الاستفادة من الوسائل التقنية المتاحة لتطوير الحملات التوعوية التي ينظمها الفرع، متمنياً للعاملين في فرع الرئاسة التوفيق والسداد.

وقدّم مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعسير شكره وتقديره لأمير المنطقة على حسن الاستقبال، والاستماع إلى توجيهاته السديدة، راجياً من الله تعالى التوفيق والسداد.