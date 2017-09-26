شرطة حفر الباطن توقف 4 بسرقة سيارة توقف الشرطة

تمكنت شرطة حفر الباطن من القبض على أربع مواطنين للاشتباه بعلاقتهم بسرقة سيارة متوقفة بحجز السيارات بحفر الباطن والتي انتشر مقطع مواطن يطالب بالتحقيق بالسرقة

وقال المتحدث الاعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي بالاشارة لما تداوله مؤخرا بوسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض مركبة لسرقة بعض اجزائها اثناء وقوفها في حجز المركبات بشرطة محافظة حفر الباطن .

وقد وجه معالي مدير الامن العام بسرعة القبض على الجناه وتشكيل لجنة من الجهات المختصة للتحقيق في القضية .

فانه بفضل من الله وتوفيقه تمكنت شرطة محافظة حفر الباطن من القبض على اربعة مواطنين في العقد الثاني والثالث من العمر بعد الاشتباه بعلاقتهم بتلك السرقة وقد ثبت بالفعل تورطهم في سرقة اجزاء المركبة وجرى احالتهم للنيابة العامة لتطبيق النظام بحقهم .