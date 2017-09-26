أبناء “شهداء الواجب” يضربون المثل في الوفاء والتضحية خلال حفل “السعودية للكهرباء” بمناسبة اليوم الوطني  

كرمت الشركة السعودية للكهرباء، السبت، أبناء شهداء الواجب بمناسبة احتفال المملكة باليوم الوطني والذكرى السابعة والثمانين لتوحيد المملكة على يد الملك المؤسس – طيب الله ثراه، وذلك ضمن أمسيات وطنية متعددة في مناطق المملكة تضمنت مجموعة من الفعاليات والمسابقات والهدايا وأفلام وثائقية عن تاريخ توحيد المملكة، فيما ضرب أبناء الشهداء الذين حضروا الحفل المثل في الوفاء والإخلاص من خلال فخرهم بتضحيات ذويهم، وإصرارهم على إكمال مسيرتهم في الزود عن الوطن وأمنه واستقراره.

وأوضح الأستاذ حمود بن عودة الغبيني نائب الرئيس الأعلى للاتصال والعلاقات العامة بالشركة السعودية للكهرباء، أن الاحتفاء بشهداء الوطن ورجاله الذين يقدمون أرواحهم دفاعاً عن ترابه ومقدراته واجب وطني وشرفٌ عظيم، وأن هذا التكريم لأبناء الشهداء يُمثل تقديراً وامتناناً لا يُقارن بحجم تضحيات أباءهم في سبيل أمن وأمان واستقرار هذه البلاد المباركة، مشيراً إلى أن احتفال الشركة باليوم الوطني شمل عدداً من المناطق والمدن المختلفة بالمملكة، منها الرياض والدمام وأبها وجدة، وتقديم عروض فلكلورية وقصائد وطنية، ومسابقات وجوائز وهدايا، وعروض لدبابات الهارلي.

وأكد الغبيني أن الاحتفال باليوم الوطني شمل أيضاً تخصيص باصات لأبناء شهداء الواجب وموظفي الشركة وأبنائهم للقيام بجولات بعدد من المدن، وتوزيع أعلام المملكة على المواطنين في الشوارع، وحضور الفعاليات الوطنية التي يتم تنظيمها من قبل هيئة الترفيه والجهات المختلفة بالمملكة في عدد من المواقع، حيثٌ بدأت الباصات جولاتها في الرابعة عصراً وحتى العاشرة والنصف مساءً.

من جهتهم، عبر أبناء شهداء الواجب الوطني عن سعادتهم بالتكريم من قبل “السعودية للكهرباء”، مؤكدين أن الشهادة في سبيل الدين والوطن والقيادة شرفٌ لا يضاهيه شرف، وأنهم فخورين بتضحيات أباءهم، وشجاعتهم في الدفاع عن أمن واستقرار هذه البلاد المباركة، وأنهم جميعاً فداءً لوطن وفر لهم ولأسرهم الحياة الكريمة والأمن والأمان.

وتفاعل الحضور من المسؤولين ومنسوبي الشركة وأبناء الشهداء مع القصائد الوطنية التي تم القائها، فيما تم توزيع الهدايا، وإجراء المسابقات التي شهدت تنافساً بين الحضور، ليتم عقب ذلك توزيع الجوائز، وترديد الأغاني الوطنية، ضمن الفعاليات التي شهدت حضوراً كبيراً، ليردد الجميع في نهاية الحفل عبارات الوفاء للوطن والولاء للقيادة الرشيدة.

كما رفع مسؤولو الشركة ومنسوبوها التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين والقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني، مؤكدين ولاءهم لوطنهم وحكومتهم، معاهدين الله على خدمة الوطن وبذل كل ما من شأنه رفعة البلاد والمواطن، واصفين اليوم الوطني بأنه يوم فرحة وفخر للوطن وأبنائه جميعاً.