 أمير منطقة الباحة يفتتح معرض اليوم الوطني (87) بتعليم المنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 6 محرّم 1439 هجريا, الموافق 26 سبتمبر 2017 ميلاديا

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أمير منطقة الباحة يفتتح معرض اليوم الوطني (87) بتعليم المنطقة

أمير منطقة الباحة يفتتح معرض اليوم الوطني (87) بتعليم المنطقة
المناطق - الباحة

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة المعرض المصاحب الذي اعدته الإدارة ممثلة في النشاط الفني والمهني بمناسبة اليوم الوطني السابع والثمانين بحضور مدير عام التعليم بمنطقة الباحة الأستاذ سعيد بن محمد مخايش وعدد من مديري الإدارات الحكومية ومساعدي المدير العام .
وتجول سموه الكريم في جنبات المعرض واستمع لشرح واف عن محتوياته التي زادت عن (1500) لوحة ومنشور وكتيب ورسالة تجسد حب طلاب وطالبات المنطقة لوطنهم وقيادته ، و تترجم مشاعر أبناء وبنات المنطقة نحو وطنهم الغالي وما تمثله هذه المناسبة العزيزة في نفوسهم من ولاء لقادتهم واعتزاز وفخر بهذا الوطن المعطاء.
ويأتي المعرض ضمن جملة من البرامج والفعاليات التي أعدتها الإدارة للاحتفاء بهذه المناسبة الغالية والتي تظهر إبداعات طلاب وطالبات المنطقة الفنية والمهنية بإنتاج مواد تحاكي ما وطلت إليه المملكة من تقدم وازدهار
وحظي المعرض بتفاعل كبير ومشاركات عدة من الميدان التربوي تميزت في عددها ومضمونها وجمال عباراتها وتم اختيار المشاركات المميزة منها لعرضها في معرض الإدارة الرئيس للاحتفاء باليوم الوطني والمقام بقاعة الأمير فيصل بن محمد التعليمية بمبنى الإدارة.

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