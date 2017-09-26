 الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يلتقي رئيس النيابة العامة بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 6 محرّم 1439 هجريا, الموافق 26 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يلتقي رئيس النيابة العامة بالمنطقة

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يلتقي رئيس النيابة العامة بالمنطقة
المناطق - عرعر

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز  أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم ، رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة الحدود الشمالية  أحمد بن عبدالرحمن الوردي الذي أطلع سموه على سير العمل بفروع النيابة  بالمنطقة
مثمناً سموه الجهود المباركة التي يقوم بها رئيس الفرع وزملائه حيال إنهاء القضايا المحالة إليهم .
من جانبه أعرب الوردي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على ما يحظى به الفرع والمنتسبون إليه من رعاية وإهتمام كان لهما الفضل بعد الله في تذليل ما يعترض مهامه

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