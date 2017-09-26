أمير منطقة الحدود الشمالية يلتقي رئيس محكمة الاستئناف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتب سموه في الإمارة اليوم , معالي رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشيخ إبراهيم بن جاسر الجاسر , الذي قدم للسلام على سموه . وبادله سموه السلام ‎

, مثمناً الجهود المباركة التي يبذلها معاليه وقضاة المحكمة حيال تطبيق الشريعة الإسلامية المعمول بها في هذه البلاد المباركة . ‎

من جانبه أعرب معالي رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة باسمه ونيابة عن منسوبي المحكمة عن عظيم شكرهم وامتنانهم لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على ما تلقاه المحكمة ومنسوبيها من رعاية واهتمام من لدن سموه مما كان له أبلغ الأثر في النهوض بمهام وواجبات المحكمة بالمنطقة .