 تعليم القصيم يحتفي باليوم الوطني 87 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 6 محرّم 1439 هجريا, الموافق 26 سبتمبر 2017 ميلاديا

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تعليم القصيم يحتفي باليوم الوطني 87

تعليم القصيم يحتفي باليوم الوطني 87
المناطق - بريدة

شهد مدير عام الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم عبدالله بن إبراهيم الركيان احتفاء الإدارة العامة “بنين” بذكرى اليوم الوطني الـ87 على توحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – والذي نظمته إدارة النشاط الطلابي واحتضنه مسرح معهد النور (سابقًا) في مدينة بريدة وبحضور المساعدين للشؤون التعليمية صالح بن عبدالرحمن الجاسر وللشؤون المدرسية عبدالرحمن بن صالح الصمعاني ومديري مكاتب التعليم بالمنطقة والإدارات وعددٍ من طلاب المدارس.
حيث ردد في البداية أفراد الكشافة النشيد الوطني ثم كانت الانطلاقة بآيات من الذكر الحكيم استهل بها الطالب سفيان التويجري من ثانوية مجمع الشيخ عبدالعزيز المسند لتحفيظ القرآن فقرات حفل أبناء الوطن بيوم الوطن.
وقد جسد العرض المرئي الذي أنتجته إدارة النشاط الطلابي وأخرجه مشرف النشاط الثقافي خالد المنصور بعنوان “حكاية مجد” مدى قوة الترابط والتلاحم بين قيادة وشعب هذا الوطن المعطاء منذ البدايات ولم تزدها السنون إلا قوة وصلابة.
كما أبرزت اللوحة الشعرية “صباح الخير ياوطني” التي صاغ كلماتها مشرف النشاط الثقافي مبارك المحيميد وقدمها الطالبان حاتم الجمعة وعبداللطيف السلوم منجزات الوطن وبينت المفاخر والنقلة الحضارية والتنموية لوطننا الغالي.
في الوقت الذي قدم عدد من طلاب ابتدائية البشائر والغد النموذجية ومتوسطة الأوزاعي حوار شعري “قبلة المسلمين” كتب أبياتها رئيس قسم النشاط العلمي منصور المطيري وقد تحدثت عن قيمة الوطن وعززت من الانتماء والولاء للقيادة الرشيدة وردت في مضمونها على الإشاعات والأكاذيب الموجهة ضد الوطن والتي تسعى لزعزعة أمنه واستقراره.
وقد ظهرت احتفائية الإدارة العامة بشكل منظم ومرتب نظير جهود الزملاء في إدارة النشاط الطلابي حيث نالت على رضى واستحسان الحضور لما صاحبته من فقرات ذات طابع وطني تأصل لدى الناشئة الحب والانتماء لهذا الوطن والمحافظة على مقدراته ومكتسباته.
وهنأ المدير العام للتعليم بالقصيم عبدالله الركيان عقب نهاية الحفل الطلاب وأفراد الكشافة المشاركين في تنفيذ فقرات الحفل على الجودة والمهنية في تقديمهم كما أشاد المدير العام بإدارة النشاط الطلابي بقيادة يوسف الضالع وزملائه المشرفين على جمالية التنظيم والترتيب والإخراج لبرنامج الاحتفاء والتي ارتقت بطرحها ومضمونها لمستوى التطلعات.

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