 خلال لقائه بالمتدربين .. مدير صحة القصيم: شباب الوطن قادرين على خدمة مجتمعهم بكل جدارة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 6 محرّم 1439 هجريا, الموافق 26 سبتمبر 2017 ميلاديا

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خلال لقائه بالمتدربين .. مدير صحة القصيم: شباب الوطن قادرين على خدمة مجتمعهم بكل جدارة

خلال لقائه بالمتدربين .. مدير صحة القصيم: شباب الوطن قادرين على خدمة مجتمعهم بكل جدارة
المناطق - بريدة

قال مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي ، بان شباب الوطن قادرين على خدمة وطنهم ومجتمعهم ، في كافة المجالات ، مشيرا الى الوطن مليء بالكفاءات الطبية والعلمية ، التي تسهم في خدمة المواطنين ، لافتا بان خريجي كليات الطب بالمنطقة ، لهم دورا فاعلا في برامج الرعاية الصحية ، في المستشفيات والمراكز الصحية الأولية بمختلف تخصصاتهم الطبية ، وأشار المدير العام : بان سمو امير منطقة القصيم يؤكد على دور شباب المنطقة لخدمة مجتمعهم وتوفير كافة السبل التي تخدمهم وتعزز من جهودهم ، والشؤون الصحية بالدور الذي يقوم به الأطباء السعوديين من خريجي الكليات الطبية ، للإسهام في برامج الرعاية الصحية ، داعيا الى أهمية التركيز على رضا المراجعين وتوطيد العلاقة المهنية بين المراجع ومقدم الخدمة الصحية ، مبديا ثقته بالخريجين بعد مباشرتهم العمل في القطاع الصحي سواء الحكومي أو الخاص لتأدية الأدوار المنوطة بهم بكل كفاءة وجدارة .
جاء ذلك ، خلال لقاء المدير العام ( أمس ) بالمتدربين من كلية الطب بجامعة القصيم ، اثناء تدريبيهم بمستشفى بريدة المركزي ، والذي يقدم برامج تدريبيه لجميع الطلاب في التخصصات الطبية والفنية

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