 20 محاضرا وعدد من المهتمين  من داخل وخارج المملكه .. محافظ الطائف يطلق فعاليات المؤتمر النفسي ويدشن باكورة ورش العمل  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 6 محرّم 1439 هجريا, الموافق 26 سبتمبر 2017 ميلاديا

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20 محاضرا وعدد من المهتمين  من داخل وخارج المملكه .. محافظ الطائف يطلق فعاليات المؤتمر النفسي ويدشن باكورة ورش العمل 

20 محاضرا وعدد من المهتمين  من داخل وخارج المملكه .. محافظ الطائف يطلق فعاليات المؤتمر النفسي ويدشن باكورة ورش العمل 
المناطق - الطائف - عادل الزهراني

دشن محافظ محافظة الطائف سعد بن مقبل الميموني اليوم الثلاثاء فعاليات فعاليات مؤتمر الرؤية المستقبلية لتطوير الطب النفسي في المملكة العربية السعودية الطريق إلى ٢٠٣٠ بفندق الانتر كونتنتال بالطائف بحضور وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية الشيخ  عبدالرحمن بن عبدالواحد ومدير عام الطب النفسي ومدير صحة الطائف صالح بن سعد المونس وعدد من المهتمين والمختصين بمجال الطب والعلاج النفسي
كما افتتح محافظ الطائف المعرض المصاحب للمؤتمر والذي يضم العديد من الاجنحه العلميه والتوعويه في حين اطلق باكورة ورش العمل الطبي النفسي بحضور 20 محاضر وعدد كبير من المهتمين والباحثين
ويستمر المؤتمر الذي ينفذه  مستشفى الصحة النفسية  ثلاثة أيام معتمده من هيئة التخصصات الصحية بواقع ٢٤ ساعة للممارسين الصحيين  يسلط الضوء على تطوير الخدمات النفسية بالمملكة العربية السعودية وخطة الوزارة في التحول الصحي في الأمراض المزمنة والنفسيه بما يتوافق مع رؤية الوزارة
ويشارك في المؤتمر 20 محاضرا متخصص في الطب والعلاج النفسي بحضور  عدد من الخبراء النفسيين والمهتمين بالمجال النفسي الصحي  من داخل وخارج المملكه ويهدف لإثراء جلسات الكوادر الطبية بالنفع العلمي والمعرفي
اوضح ذلك المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي مشيرا ان المؤتمر  يهدف الى تعزيز الطرق الصحيه لعلاج الحالات النفسيه ورعايتها بما يتناسب والوضع الخاص لهذه الفئه ويعمل على استقطاب كافة اطياف المهتمين في هذا المجال لفتح افاق اوسع للرعايه الصحيه النفسيه في المملكه
بأشراف خبراء الطب النفسي

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