بوتين يُقيل قائد القوات الجوية الفضائية ويُسرحه من الخدمة

أقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين الثلاثاء، قائد القوات الجوية الفضائية الروسية، الفريق أول فيكتور بونداريوف من منصبه، وسرحه من الخدمة العسكرية.

ونقلت وكالة سبوتنيك أن بوتين قرر في مرسوم رئاسي : “إقالة الفريق أول فيكتور بونداريوف من منصبه، وتسريحه من الخدمة العسكرية”.

وحسب مصدر لسبوتنيك، لا يبدو أن الإقالة جاءت عقاباً للعسكري الرفيع، بما أن” بونداريوف، مرشح لمنصب سيناتور في مجلس الاتحاد الروسي عن مقاطعة كيروف، ويُرحج انتخابه رئيساً للجنة مجلس الاتحاد الروسي للدفاع والأمن في 27 سبتمبر (أيلول)”.