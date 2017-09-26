 بوتين يُقيل قائد القوات الجوية الفضائية ويُسرحه من الخدمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 6 محرّم 1439 هجريا, الموافق 26 سبتمبر 2017 ميلاديا

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بوتين يُقيل قائد القوات الجوية الفضائية ويُسرحه من الخدمة

بوتين يُقيل قائد القوات الجوية الفضائية ويُسرحه من الخدمة
المناطق - وكالات

أقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين الثلاثاء، قائد القوات الجوية الفضائية الروسية، الفريق أول فيكتور بونداريوف من منصبه، وسرحه من الخدمة العسكرية.

ونقلت وكالة سبوتنيك أن بوتين قرر في مرسوم رئاسي : “إقالة الفريق أول فيكتور بونداريوف من منصبه، وتسريحه من الخدمة العسكرية”.

وحسب مصدر لسبوتنيك، لا يبدو أن الإقالة جاءت عقاباً للعسكري الرفيع، بما أن” بونداريوف، مرشح لمنصب سيناتور في مجلس الاتحاد الروسي عن مقاطعة كيروف، ويُرحج انتخابه رئيساً للجنة مجلس الاتحاد الروسي للدفاع والأمن في 27 سبتمبر (أيلول)”.

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