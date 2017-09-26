أمير منطقة حائل استقبل وكيل وزارة العمل للضمان الاجتماعي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيزبن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم بصالة الاستقبال بالإمارة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي الذي يزور المنطقة وقد وجه سموه بعقد لقاء موسع بحضور وكيل إمارة منطقة حائل الدكتور سعد بن حمود البقمي وعدد من المسئولين بالمنطقة لدعم برامج توطين الوظائف وفتح مجالات أوسع أمام الشباب والفتيات بالمنطقة.

كما استقبل أمير منطقة حائل بمكتبه بالإمارة كل من مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية بمنطقة حائل محمد بن فهد الشمري ورئيس قسم المشاريع بفرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة سليمان بن سعود الشنيفي.

واستمع سموه لإحصائيات لإعمال وخدمات البنك بالمنطقة وماتم خلال الفترة الماضية من أعمال مؤكدا سموه أهمية مضاعفة الجهود والحرص على تنفيذ توجيهات القيادة بدعم مشاريع أبناء الوطن وفتح مجالات أوسع لهم للكسب وبناء مشاريعهم الجديدة.

كما استقبل أمير منطقة حائل بمكتبه بالإمارة مدير المعهد العلمي بحائل فضيلة الشيخ محمد بن عمر السائح وعدد من الطلاب الذين عبروا عن مشاعرهم الوطنية بمناسبة اليوم الوطني.

وقد أعرب سموه عن شكره لمسئولي المعهد والطلاب على مبادراتهم الوطنية مؤكدا أن الوطن نسيج واحد وأن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع تفخر بخدمتها للمقدسات الإسلامية وللإسلام والمسلمين وأن هذه البلاد ستبقى عنوانا مضيئا لتطبيق الشريعة الإسلامية والحرص على تعليم أبنائها العلوم النافعة وفي نهاية اللقاء تسلم سموه درعا تذكاريا قدمه مدير المعهد العلمي.