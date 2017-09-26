 ضبط “كمية قياسية” من الأدوية المزيفة توزع “إلكترونيا” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 6 محرّم 1439 هجريا, الموافق 26 سبتمبر 2017 ميلاديا

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ضبط “كمية قياسية” من الأدوية المزيفة توزع “إلكترونيا”

ضبط “كمية قياسية” من الأدوية المزيفة توزع “إلكترونيا”
Pills macro
المناطق - وكالات

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية “FDA”، أنها ضبطت كمية قياسية من الأدوية المزيفة والممنوعة في العالم، بالتعاون مع الشرطة الدولية أنتربول، توزع عبر 500 موقع إلكتروني على الإنترنت، وتزيد قيمتها عن 51 مليون دولار.

وبين العقاقير المضبوطة مكملات غذائية ومسكنات ومضادات حيوية وبعض الأدوية المخدرة وعلاجات ضد الصرع، على ما جاء في بيان إدارة الغذاء والدواء.

وأطلق على هذه العملية اسم “بانجيا إكس”، وشملت 123 بلدا. وأسفرت العملية عن توقيف نحو 400 شخص، وإغلاق 3 آلاف و584 موقعا إلكترونيا، ووقف أكثر من 3 آلاف إعلان عبر الإنترنت.

وأشارت الـ”FDA”، إلى أن دول أفريقية شاركت في هذه العملية للمرة الأولى. وقال إيمانويل سام، المسؤول عن مكتب إنتربول في ناميبيا “يثير موضوع بيع المواد الطبية المزيفة قلقا متزايدا في العالم، لما يشكله من خطر على صحة المرضى الذين يعتقدون أن هذه الأدوية تخلو من الخطر”.

وأطلقت هذه العملية الدولية العام 2008، وكان عدد الدول المشاركة فيها آنذاك يقتصر على ثماني. كذلك، تسعى عملية “بانجيا إكس” إلى توعية الرأي العام لمخاطر شراء الأدوية عبر الإنترنت.

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