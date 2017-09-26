العراق يمهل كردستان 3 أيام لتسليم السيطرة على المطارات

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي “لن نتنازل عن وحدة العراق وسنفرض سلطتنا الاتحادية وفق الدستور”.

وأضاف العبادي: “لن نتفاوض على نتائج استفتاء كردستان”.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن مجلس الوزراء قرر حظر الرحلات الجوية الدولية من وإلى إقليم كردستان، في حال لم يتم إخضاع مطارات الإقليم إلى الحكومة الاتحادية خلال ثلاثة أيام.

وقال العبادي اليوم الثلاثاء خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي “مجلس الوزراء قرر حظر الرحلات الجوية الدولية من وإلى كردستان بعد ثلاثة أيام في حال لم يتم إخضاع المطارات للحكومة الاتحادية”.

وأضاف العبادي “مجلس الوزراء أقر إخضاع المنافذ الحدودية بكردستان للحكومة الاتحادية”.