إنستغرام يسجل رقما قياسيا في عدد المتابعين يوميا

وخلال لقائها مع موقع CNBC قالت إيفرسون: “في الفترة الأخيرة ارتفعت أعداد الذين يدخلون إلى تطبيق إنستغرام يوميا بمقدار 200 مليون مستخدم، ليصلوا إلى 500 مليون، أما أعداد الذين يستعملون التطبيق فارتفعت بشكل عام بمقدار 300 مليون مستخدم، ليبلغ عددهم 800 مليون شخص”.

وأوضحت أن “هذه الأرقام تعني أن إنستغرام يشهد زيادة عامة بعدد مستخدميه بنسبة 160%، الأمر الذي انعكس على عدد الشركات الراغبة بتقديم إعلاناتها عبره، والتي وصل عددها إلى مليوني شركة”.

والسبب في تلك الزيادة وفقا لإيفرسون هي التعديلات التي أدخلتها الشركة مؤخرا على التطبيق، والتي من أهمها ميزة “هيستوري” التي شجعت المستخدمين على الدخول إلى إنستغرام بشكل شبه يومي لإضافة الصور أو مقاطع الفيديو التي ستظهر عند متابعي صفحاتهم لمدة 24 ساعة.

ويذكر أن “إنستغرام” هو تطبيق مخصص للتواصل الاجتماعي، يسمح للمستخدمين بالتقاط الصور ومقاطع الفيديو وتعديلها عن طريق فلاتر إلكترونية معينة لطرحها في شبكات التواصل الاجتماعي أو في شبكة إنستغرام نفسها.