 ملك البحرين يستقبل شيخ قبيلة آل مرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 6 محرّم 1439 هجريا, الموافق 26 سبتمبر 2017 ميلاديا

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ملك البحرين يستقبل شيخ قبيلة آل مرة

ملك البحرين يستقبل شيخ قبيلة آل مرة
المناطق - الرياض

استقبل  الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين في قصر الصافرية هذا اليوم، الأمير طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم المري شيخ شمل قبيلة المرة، يرافقه أبناءه محمد ولاهوم، وسعد، وحمد، ونايف، وفهد، وعلي، وعدد من أبناء عمومتهم، وذلك للسلام على جلالته بمناسبة زيارته للبحرين.

ورحب جلالة الملك بالأمير طالب بن محمد، مشيداً بالمكانة الرفيعة التي يحظى بها بين القبائل العربية، ومعرباً عن بالغ تقديره لما لقبيلة آل مرة الكرام من تاريخ عريق يشهد بنخوة أبنائها وطيب سيرتهم ومواقفهم الثابتة في دعم وحدة الشعوب الخليجية .

كما أشاد جلالته بالصلات العائلية التاريخية الوثيقة مع قبيلة آل مرة، وما تشهده العلاقات المشتركة من تواصل مستمر بفضل الحرص المتبادل على تحقيق الخير والمزيد من الترابط بين الجميع ، متمنياً  ، للأمير طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم المري ولأبناء قبيلته كل التوفيق والسداد ، مرحباً جلالته بالجميع في بلدهم البحرين .

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