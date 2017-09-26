الاتحاد الأوروبي “يأسف” لإجراء استفتاء استقلال كردستان ويدعو إلى وحدة العراق

دعا الاتحاد الاوروبي إلى وحدة العراق وإلى التوصل لـ”حل متفق عليه بصورة متبادلة”، بعد أن أظهر الناخبون في إقليم كردستان العراق تأييدهم للاستقلال.وجاء في بيان لمتحدث باسم الاتحاد الاوروبي: “يناشد الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف بالتحلي بالهدوء وضبط النفس والالتزام المتجدد بحل جميع القضايا المعلقة، عبر الطيف السياسي والاقتصادي، من خلال حوار سلمي وبناء يؤدي إلى حل متفق عليه بصورة متبادلة، في إطار الدستور العراقي”.وذكر الاتحاد الاوروبي إنه كان “يؤكد باستمرار على دعمه الكامل لوحدة العراق وسيادته وسلامته الاقليمية”، مطالبا بإلغاء الاستفتاء.

وقال البيان إن الاتحاد الاوروبي “يعرب عن أسفه لعدم الاستجابة لهذه الدعوات”.

وأشار الاتحاد الاوروبي إلى أن “وحدة العراق مازالت ضرورية”، لالحاق هزيمة كاملة بمتطرفي تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في البلاد.