 الاتحاد الأوروبي “يأسف” لإجراء استفتاء استقلال كردستان ويدعو إلى وحدة العراق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 6 محرّم 1439 هجريا, الموافق 26 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الاتحاد الأوروبي “يأسف” لإجراء استفتاء استقلال كردستان ويدعو إلى وحدة العراق ملك البحرين يستقبل شيخ قبيلة آل مرة سفير خادم الحرمين لدى مصر يستقبل نظيره الإيطالي ترامب طلب من الرئيس الأفغاني إغلاق مكتب طالبان في قطر إنستغرام يسجل رقما قياسيا في عدد المتابعين يوميا العراق يمهل كردستان 3 أيام لتسليم السيطرة على المطارات ضبط “كمية قياسية” من الأدوية المزيفة توزع “إلكترونيا” أمير منطقة حائل استقبل وكيل وزارة العمل للضمان الاجتماعي حرم أمير منطقة حائل ترعى احتفالات طالبات الجامعة باليوم الوطني (87) دراسة تحذر: أوقفوا فورا فتح هاتف أندرويد بهذه الطريقة محافظ النماص يستقبل البراعم من رياض الأطفال في يوم الوطن قافلة “في حب الوطن” تصل النعيرية للاحتفال باليوم الوطني ال87

الاتحاد الأوروبي “يأسف” لإجراء استفتاء استقلال كردستان ويدعو إلى وحدة العراق

الاتحاد الأوروبي “يأسف” لإجراء استفتاء استقلال كردستان ويدعو إلى وحدة العراق
المناطق - وكالات
دعا الاتحاد الاوروبي إلى وحدة العراق وإلى التوصل لـ”حل متفق عليه بصورة متبادلة”، بعد أن أظهر الناخبون في إقليم كردستان العراق تأييدهم للاستقلال.
وجاء في بيان لمتحدث باسم الاتحاد الاوروبي: “يناشد الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف بالتحلي بالهدوء وضبط النفس والالتزام المتجدد بحل جميع القضايا المعلقة، عبر الطيف السياسي والاقتصادي، من خلال حوار سلمي وبناء يؤدي إلى حل متفق عليه بصورة متبادلة، في إطار الدستور العراقي”.
وذكر الاتحاد الاوروبي إنه كان “يؤكد باستمرار على دعمه الكامل لوحدة العراق وسيادته وسلامته الاقليمية”، مطالبا بإلغاء الاستفتاء.

وقال البيان إن الاتحاد الاوروبي “يعرب عن أسفه لعدم الاستجابة لهذه الدعوات”.
وأشار الاتحاد الاوروبي إلى أن “وحدة العراق مازالت ضرورية”، لالحاق هزيمة كاملة بمتطرفي تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في البلاد.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>