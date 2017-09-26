 بارزاني يدعو بغداد إلى استئناف الحوار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 6 محرّم 1439 هجريا, الموافق 26 سبتمبر 2017 ميلاديا

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بارزاني يدعو بغداد إلى استئناف الحوار

بارزاني يدعو بغداد إلى استئناف الحوار
المناطق - وكالات

دعا رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني الثلاثاء، رئيس الحكومة العراقية إلى استئناف الحوار لحل المشاكل بين أربيل وبغداد، غداة الاستفتاء على استقلال الإقليم.

وقال بارزاني في كلمة بثها التلفزيون “أدعو السيد حيدر العبادي والجميع إلى عدم غلق باب الحوار، لأن الحوار هو الذي يحل المشاكل”.

وأضاف رئيس الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ العام 1991 “نؤكد للمجتمع الدولي استعدادنا للحوار مع بغداد (…) ونؤكد أن الاستفتاء ليس لترسيم الحدود وفرض الأمر الواقع”.

وجاءت كلمة بارزاني، مباشرة بعد بث مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء العراقي، أمهل خلاله إقليم كردستان 72 ساعة لتسليم المطارات إلى حكومة بغداد.

وقال العبادي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي في بغداد إن “مجلس الوزراء أقر حظر الرحلات الجوية الدولية من كردستان وإليه بعد ثلاثة أيام، في حال لم يتم إخضاع المطارات للحكومة الاتحادية”.

ويترقب العراق نتائج الاستفتاء حول استقلال كردستان الذي نظم الاثنين وسط أجواء احتفالية في الأوساط الكردية، وتصعيد اللهجة من بغداد التي دعا برلمانها إلى إرسال قوات الى المناطق المتنازع عليها بين الحكومة المركزية والإقليم الشمالي.

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