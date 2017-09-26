 تدشين حملة زراعة مليون شجرة في محافظة خميس مشيط | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 6 محرّم 1439 هجريا, الموافق 26 سبتمبر 2017 ميلاديا

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تدشين حملة زراعة مليون شجرة في محافظة خميس مشيط

تدشين حملة زراعة مليون شجرة في محافظة خميس مشيط
المناطق - خميس مشيط
دشن رئيس بلدية خميس مشيط الدكتور مسفر بن احمد الوادعي حملة زراعة مليون شجرة في المحافظة وذلك كهدف تسعى لتحقيقه ادارة الحدائق والتجميل بنهاية العام الحالي ١٤٣٩هجري.
 وياتي هذا العمل في إطار زيادة نسبة المسطحات الخضراء في المحافظة التي من شانها المعادلة والموازنة بين النمو العمراني والسكني ورفع الكفاءة البيئية والصحية من جهة اخرى، والحد من انتشار التلوث. كما أوضح مدير الحدائق والتجميل المهندس محمد الطفاح ان البلدية  تهدف  كذلك الى قياس نسبة التلوث الهوائي في المحافظة والعمل على توزيع زراعة تلك الأشجار بناءً على معطيات الدراسة وحجم التلوث في كل منطقة. وستقوم البلدية بالتعاون مع المواطنين بتخصيص ايام من كل شهر يفسح فيها المجال للعمل التطوعي وإشراك المتطوعين في اعمال الزراعة والتشجير وذلك بهدف ترسيخ ثقافة أهمية الشجرة في حماية البيئة.

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