بلدية محافظة أملج تضبط مصنعاً مخالفاً للحلويات

ضبطت بلدية محافظة أملج اليوم , مصنعاً مخالفاً لإعداد الحلويات يتبع لأحد محلات الحلويات بالمحافظة.

وأوضح مدير صحة البيئة بالبلدية تركي علي النحاس، أن عملية الضبط تمت بعد أن لاحظ مراقبي البلدية وجود محلات مغلقة تقوم عمالة وافدة بإخراج أنواع من الحلويات منها وإيصالها لأحد محلات الحلويات بالمحافظة.

وأضاف النحاس : بعد أن قامت البلدية بالدخول للموقع أتضح أنه مصنعاً