 بلدية محافظة أملج تضبط مصنعاً مخالفاً للحلويات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 6 محرّم 1439 هجريا, الموافق 26 سبتمبر 2017 ميلاديا

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بلدية محافظة أملج تضبط مصنعاً مخالفاً للحلويات

بلدية محافظة أملج تضبط مصنعاً مخالفاً للحلويات
المناطق- فايز السميري
ضبطت بلدية محافظة أملج اليوم , مصنعاً مخالفاً لإعداد الحلويات يتبع لأحد محلات الحلويات بالمحافظة.

وأوضح مدير صحة البيئة بالبلدية تركي علي النحاس، أن عملية الضبط تمت بعد أن لاحظ مراقبي البلدية وجود محلات مغلقة تقوم عمالة وافدة بإخراج أنواع من الحلويات منها وإيصالها لأحد محلات الحلويات بالمحافظة.
وأضاف النحاس : بعد أن قامت البلدية بالدخول للموقع أتضح أنه مصنعاً
للحلويات يقوم بتصنيع أنواع الحلويات كالكوب كيك والتوترات والحلويات الشرقية والغربية ولا توجد له تصاريح نظامية من البلدية ويفتقد لأدنى الاشتراطات الصحية ولا تحمل العمالة التي ضبطت فيه شهادات صحية وسيء النظافة, مشيراً إلى أن البلدية قامت بتحريز المضبوطات وإغلاق الموقع بالكامل وإغلاق محل الحلويات الذي يتبع له المصنع,  واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكداً أن البلدية لن تتهاون في تطبيق الأنظمة بحق المخالفين .

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