أمير الباحة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد ناصر الزهراني

نقل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – إلى أسرة وذوي الشهيد وكيل رقيب ناصر بن محمد علي الزهراني، الذي استُشهد أثناء أداء واجبه في الحد الجنوبي.

وأكد سمو أمير منطقة الباحة خلال اتصاله بأسرة وذوي الشهيد أن ما يقوم به جنودنا البواسل في مختلف مواقعهم من واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن أرض هذه البلاد المباركة هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن، وأننا لن ننسى جميعا حجم التضحيات التى قدموها دفاعا عن دينهم ووطنهم سائلاً الله -عز وجل- أن يسكن الشهيد فسيح جناته، وأن يتقبله من الشهداء ، وان يحفظ جنودنا البواسل ويعجل بنصرهم وان يديم نعمة الامن والامان لهذه البلاد العزيزه .

من جانبهم، أعرب والد وإخوان وذوو الشهيد “الزهراني” عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة على الاهتمام الدائم بأبنائها في كل مكان، مبدين فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الوطن الغالي ، مؤكدين بأنهم جميعا فداء للوطن داعين الله بان يحفظ للمملكة قادتها وولاة امرها وان يديم هذه اللحمه بيننا ويرد كيد المعتدين في نحورهم .