 أمير الباحة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد ناصر الزهراني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 6 محرّم 1439 هجريا, الموافق 26 سبتمبر 2017 ميلاديا

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أمير الباحة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد ناصر الزهراني

أمير الباحة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد ناصر الزهراني
المناطق - الباحة
نقل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – إلى أسرة وذوي الشهيد وكيل رقيب ناصر بن محمد علي الزهراني، الذي استُشهد أثناء أداء واجبه في الحد الجنوبي.
وأكد سمو أمير منطقة الباحة خلال اتصاله بأسرة وذوي الشهيد أن ما يقوم به جنودنا البواسل في مختلف مواقعهم من واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن أرض هذه البلاد المباركة هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن، وأننا لن ننسى جميعا حجم التضحيات التى قدموها دفاعا عن دينهم ووطنهم سائلاً الله -عز وجل- أن يسكن الشهيد فسيح جناته، وأن يتقبله من الشهداء ، وان يحفظ جنودنا البواسل ويعجل بنصرهم وان يديم نعمة الامن والامان لهذه البلاد العزيزه .
من جانبهم، أعرب والد وإخوان وذوو الشهيد “الزهراني” عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة على الاهتمام الدائم بأبنائها في كل مكان، مبدين فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الوطن الغالي ، مؤكدين بأنهم  جميعا فداء للوطن داعين الله بان يحفظ للمملكة قادتها وولاة امرها وان يديم هذه اللحمه بيننا ويرد كيد المعتدين في نحورهم .

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