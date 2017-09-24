 وزير التجارة يبحث مع نظيره الماليزي فرص التعاون بين البلدين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 6 محرّم 1439 هجريا, الموافق 26 سبتمبر 2017 ميلاديا

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وزير التجارة يبحث مع نظيره الماليزي فرص التعاون بين البلدين

وزير التجارة يبحث مع نظيره الماليزي فرص التعاون بين البلدين
المناطق - واس

التقى معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في جدة اليوم معالي وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي مصطفى محمد، والوفد المرافق له.
وتم خلال اللقاء بحث فرص التعاون بين المملكة وماليزيا وسبل تنمية التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين .
وشدد الجانبان على أهمية مساهمة مجلس الأعمال السعودي الماليزي لخدمة الأعمال التجارية والاستثمارية بين البلدين والبحث عن الفرص الاستثمارية النوعية من خلال رؤية المملكة 2030 .
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وماليزيا بلغ خلال العام 2016م , (11.202) مليار ريال .

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