 سياحة نجران تنفذ دورة تدريبية بعنوان “المشاريع السياحية الصغيرة وتسويقها” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 7 محرّم 1439 هجريا, الموافق 27 سبتمبر 2017 ميلاديا

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سياحة نجران تنفذ دورة تدريبية بعنوان “المشاريع السياحية الصغيرة وتسويقها”

سياحة نجران تنفذ دورة تدريبية بعنوان “المشاريع السياحية الصغيرة وتسويقها”
المناطق - نجران
نفذ المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية  ( تكامل ) بمنطقة نجران  بالتعاون مع المعهد الصناعي الثانوي بالمنطقة دورة تدريبية بعنوان  ” ابتكار المشاريع السياحية الصغيرة وتسويقها ”
وذكر مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة صالح آل مريح ان محاور الدورة شملت التعرف على أنماط السياحة وطرق الاستثمار فيها والتعرف على دور المملكة العربية السعودية في دعم الإستثمارات والمشاريع السياحية وتقديم نماذج لمشاريع سياحية صغيرة ، وطرق دعمها   والمساهمة في نموها وتطويرها  وأبان ال مريح ان عدد المشاركين فيها 23 متدربا حصلوا على شهادة معتمد من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني .

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