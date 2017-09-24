سياحة نجران تنفذ دورة تدريبية بعنوان “المشاريع السياحية الصغيرة وتسويقها”

نفذ المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية ( تكامل ) بمنطقة نجران بالتعاون مع المعهد الصناعي الثانوي بالمنطقة دورة تدريبية بعنوان ” ابتكار المشاريع السياحية الصغيرة وتسويقها ”

وذكر مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة صالح آل مريح ان محاور الدورة شملت التعرف على أنماط السياحة وطرق الاستثمار فيها والتعرف على دور المملكة العربية السعودية في دعم الإستثمارات والمشاريع السياحية وتقديم نماذج لمشاريع سياحية صغيرة ، وطرق دعمها والمساهمة في نموها وتطويرها وأبان ال مريح ان عدد المشاركين فيها 23 متدربا حصلوا على شهادة معتمد من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني .